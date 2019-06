Parada Pet, em Curitiba, traz concursos e dicas sobre relação com animais

A cidade de Curitiba será palco de um evento dedicado aos animais de estimação e seus tutores: a Parada Pet. O encontro, que está em sua terceira edição, vai ocorrer nos dias 28, 29 e 30 de junho no ParCão, espaço anexo ao Museu Oscar Niemeyer (MON). A ação é promovida pela Planeta Brasil Entretenimento em parceria com a Casa do Produtor e com a Trezentos e Dois.

Um dos destaques da programação será a presença do especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, mais conhecido como Dr. Pet, e sua inseparável companheira Estopinha, famosa nas redes sociais do apresentador. No local, ele apresentará dicas de relacionamento entre tutores e seus bichinhos de estimação.

Além de palestras, quem comparecer à Parada Pet poderá participar de desfiles, concursos, brincadeiras e outras atividades que têm por objetivo promover a interação entre tutores e pets.

Haverá também uma feira de adoção, realizada em parceria com o Instituto Fica Comigo, em que dezenas de cães e gatos poderão ganhar novos lares.

Serviço

3ª edição da Parada Pet

Quando: 28, 29 e 30 de junho

Horário: das 14h às 19h

Local: ParCão, espaço anexo ao Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes 999, Centro Cívico)

Preço: entrada gratuita, com liberação do público conforme a capacidade do espaço