O que é mais importante durante o sexo, quantidade ou qualidade?

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos perguntou a várias mulheres quanto tempo deve durar um homem e quais as opiniões delas durante as relações sexuais.

Os nomes das entrevistadas foram mantidos em sigilo por questões óbvias, mas nas respostas elas divergiam sobre o assunto. Algumas diziam que 30 minutos era o tempo preciso para o ato sexual.

No entanto, outras relataram que além do tempo, e logo após a ejaculação, elas sentem muito prazer com a estimulação do clitóris para chegar ao orgasmo. Outras disseram que o tempo não é importante, somente o clima deve ser picante o suficiente para que ambos possam curtir.

Muitas mulheres revelaram que não impõem uma expectativa de tempo, pois para elas parece desagradável, assim preferem curtir a duração de cada novo encontro.

O estudo foi publicado no Journal of Sexual Medicine e ele afirma que ter regras impostas que respeitem as decisões e desejos de ambos os parceiros é fundamental para que todo mundo sinta prazer ao final do ato.