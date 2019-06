6 sintomas que parecem normais, mas podem indicar câncer do colo do útero

Todas as pessoas sexualmente ativas estão expostas ao HPV. Nas mulheres, o Vírus do Papiloma Humano é a principal causa de casos de câncer do colo do útero, uma doença que quando é detectada precocemente pode ser tratada de forma eficaz e tem uma taxa de sobrevivência alta.

Descubra alguns sintomas que por vezes são naturalizados, mas podem indicar do câncer do colo do útero:

Corrimento estranho com odor forte, que continua por longos períodos e pode ser pálido, aquoso, marrom ou com sangue.

Dor pélvica sem razão.

Sangramento após a menopausa.

Dor durante a relação sexual.

Sangramento menstrual que é mais longo ou mais pesado que o normal.

Manchas de sangue entre os períodos.

Em caso de qualquer sintoma diferente, é essencial procurar um médico. Realizar frequentemente exames como o preventivo e outros para identificar doenças sexualmente transmissíveis, corrimento, entre outros problemas, também ajuda a mulher a manter a identificar precocemente qualquer problema.