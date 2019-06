Confira dicas para aproveitar a 23ª Parada do Orgulho LGBT+ com estilo e segurança

A festa mais animada e colorida do ano em São Paulo acontece neste domingo (23) e promete reunir ao menos três milhões de pessoas. Mas, e você? Está preparado para ir à avenida Paulista curtir a 23ª Parada do Orgulho LGBT+?

Para aproveitar o evento ao máximo, seja sozinhx ou acompanhadx, e claro, sem nenhum contratempo, consultamos os organizadores da Parada, além de Luiz de França, fundador da Gofriendly, startup colaborativa que avalia lugares LGBT+ friendly na cidade que, juntos, nos ajudaram a montar uma lista com dicas rotineiras e até mesmo de segurança para orientar quem planeja ir ao evento. Vamos lá?

Faça chuva ou faça sol

Reforce o protetor solar e, se puder, leve uma capa de chuva.

Vá com amigxs!

Evite ir sozinhx na Parada e não esqueça de marcar um ponto de encontro caso alguém do grupo se perca na multidão.

Escolha a roupa certa

Arrase no look, mas vista algo confortável. Os trios elétricos percorrem a avenida, então, um bom tênis e uma roupa leve ainda são as melhores opções.

Mochila? Nem pensar!

Não leve bolsas, mochilas e pochetes para não ser alvo de furtos. Prefira uma doleira, que fica por dentro da roupa e, portanto, é mais segura.

O que levar?

Água, celular, documento de identificação, cartões e pouco dinheiro.

Bebidas

Prefira bebidas de vendedores credenciados e tome cuidado para não exagerar na dose.

Preservativo sempre

Algumas ONGs vão distribuir camisinhas no evento, mas prevenção nunca é demais. Por isso, não esqueça do preservativo.

Celular

Não leve equipamentos de alto valor. Ao tirar uma foto com o celular, peça para um amigx ficar atento ao movimento.

Fraude zero

Não vacile na hora de comprar bebidas. Não deixe o seu cartão de crédito ou débito na mão de terceiros e evite que as pessoas vejam a sua senha ao usar a maquininha.

Passei mal. E agora?

Procure atendimento médico nas imediações do evento.

Não reaja a provocações

Ao identificar um ato discriminatório, comunique imediatamente o policial militar mais próximo.