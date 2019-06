Chá de canela e louro é ideal para emagrecer rápido e combater a inflamação; veja a receita

A Biblioteca Nacional de Medicina assinala que a canela tem propriedades antioxidantes, assim como o mel e juntos ajudam a prevenir o dano que causam os radicais livres nas células. Isso ajuda a ter uma pele mais saudável e aparentar alguns anos mais jovem.

É indicado tomar este chá antes do café da manhã, logo que levante e antes de tomar qualquer outra bebida. Uma xícara é fundamental para que você veja os benefícios. Caso você siga uma dieta equilibrada, em pouco tempo você pode emagrecer rápido.

Não se esqueça de consultar um nutricionista para desenvolver um plano alimentar equilibrado. Esta bebida não tem valor de refeição e as demais horas do dia requerem uma alimentação saudável e balanceada para que você atinja seus objetivos. Somente um profissional pode ajudar com um plano alimentar completo.

Receita do chá de canela e louro ideal para emagrecer rápido e combater a inflamação

Ingredientes

Um litro de água

Uma colher de canela em pó

Seis folhas vistosas de louro

um colher de chá de mel, para adoçar

Preparo: Junte água, a canela e o louro, depois de atingier fervura retire e deixe esfriar a temperatura ambiente. Quando for consumi-lo adicione a colher de mel. Tome uma xícara antes de qualquer outra coisa.

*Não se esqueça de utilizar ingredientes frescos; as folhas de louro devem ter um odor fresco e cores vivas.