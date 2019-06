19 trios agitam a Parada do Orgulho LGBT+; confira destaques

Cerca de três milhões de pessoas são esperadas na 23ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece neste domingo (22), na avenida Paulista. As estimativas são da prefeitura. A concentração acontece a partir das 10h. Dezenove trios elétricos descerão a rua da Consolação até a praça Roosevelt.

A partir das 19h, a festa continua no palco da praça da República. Entre as atrações musicais confirmadas estão Iza, Aretuza Lovi, Gloria Groove, Luiza Sonza, Lexa, Mc Pocahontas e a Spice Girl Melanie C.

“Embora a Parada não seja um evento da Prefeitura de São Paulo, ela é um evento da cidade que nos orgulhamos muito. Por isso a prefeitura participa, ajuda e colabora com a organização, com as mais variadas secretarias, pois é obrigação do poder público não apenas proteger, mas também celebrar a nossa diversidade”, disse o prefeito Bruno Covas ontem em coletiva de imprensa.

Farol da Diversidade

Na semana que antecede a parada a prefeitura da capital lança a ação Farol da Diversidade, na região da avenida Paulista. Entre quarta-feira e domingo, dia do evento, os semáforos da rua Augusta, avenida Brigadeiro Luís Antônio, alameda Joaquim Eugênio de Lima e rua Peixoto Gomide terão suas imagens modificadas para ícones de casais homoafetivos e de pessoas com deficiência.