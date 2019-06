WhatsApp pode banir permanentemente usuários de dois aplicativos 'alternativos'

Dois meses atrás, o WhatsApp baniu temporariamente usuários que estavam usando os aplicativos alternativos como o GB WhatsApp. No entanto, os usuários dessas versões "alteradas", mais espeficamente GB WhatsApp e WhatsApp Plus, agora estão ameaçados permanentemente de perder suas contas.

De acordo com Tech Weez, o aplicativo de mensagens emitiu um comunicado dizendo que "se você recebeu uma mensagem no aplicativo dizendo que sua conta será 'Banida temporariamente', isso significa que você provavelmente está usando uma versão sem suporte do WhatsApp em vez do aplicativo oficial".

Como estas versões violam os Termos de Serviço do WhatsApp e não podem ter suas "práticas de segurança" validadas, aqueles que não migrarem para o aplicativo oficial, podem perder a conta permanentemente.