A personalidade de cada signo do horóscopo cigano no amor

Os ciganos possuem uma cultura cujo misticismo está diretamente ligado às suas tradições. Um deles é o horóscopo cigano, que tem algumas semelhanças ao zodíaco ocidental, mas revela detalhes sobre a sua personalidade de uma forma diferente.

Confira qual é o seu signo no horóscopo cigano:

Taça (de 21 de janeiro a 19 de fevereiro)

As pessoas desse signo costumam ter uma grande intuição. Apesar de serem tímidas, se soltam ao lado de pessoas verdadeiras.

Quando se apaixona, sua personalidade tranquila dá lugar a uma grande intensidade e inquietude interna.

Gosta de se sintonizar com o parceiro mentalmente e espiritualmente, mas também ama com muita liberdade e igualdade.

Capela (de 20 de fevereiro a 20 de março)

É o signo conselheiro. Pode ser um pouco fechado e sua confiança não é para qualquer um – mesmo que sua empatia seja enorme.

Ama com devoção, sendo muito carinhoso e sentimental. Podem sair muito magoados dos seus relacionamentos, pois se entrega totalmente ao outro parceiro.

Punhal (de 21 de março a 20 de abril)

Às vezes eles são impulsivos e frios, mas recebem críticas com grande sabedoria. Eles são os mais organizados, gostam que tudo esteja em seu lugar.

No amor, ele também ama sem medidas e se interessa por pessoas de personalidade intensa. Possui um grande desejo sexual e se aventura bastante nesse aspecto.

Coroa (de 21 de abril a 20 de maio)

São perseverantes e lutam sem medo. Às vezes, eles podem parecer hostis, mas na realidade são apenas ciumentos e não gostam que ninguém invada a sua privacidade.

Costuma amar de uma forma mais conservadora e prefere estar em relacionamentos estáveis. São fieis, românticos e costumam formar família ainda jovens.

Castiçais (de 21 de maio a 20 de junho)

São os mais inteligentes e irresistíveis do horóscopo cigano. Seu carisma e capacidade de se adaptar a novos ambientes são admiráveis.

São amantes instáveis, que vivem amores fugazes. Apesar disso, consideram que os atrativos intelectuais sempre superam os físicos.

Somente quando encontram alguém que os surpreende intelectualmente conseguem se manter interessados o suficiente para ter algo mais sério.

Roda (de 21 de junho a 21 de julho)

Nascem líderes e as pessoas os ouvem porque na maioria das vezes são igualitários e justos. São viajantes por natureza e se sente em casa em qualquer lugar.

Dão grande importância a sua vida amorosa e são pessoas conquistadoras. Atraem os outros com sensualidade, carinho e se envolvem com facilidade.

Estrela (de 22 de julho a 22 de agosto)

É um dos signos mais forte e com personalidade marcante. É também o mais competitivo e sempre quer ser o primeiro.

No amor é sedutor, romântico e aventureiro. Apesar disso, costuma ser fiel, além de se entregar intensamente a paixão e sexo.

Sino (de 23 de agosto a 22 de setembro)

Ele é um dos mais gentis e está sempre disposto a ajudar. Pode também ser rigoroso e tende a ter uma vida organizada.

Nas questões do coração, é um daqueles que sempre vai com cautela e não gosta de se machucar. Seu amor é sério e ele espera que o outro se entregue a ele de verdade.

Moeda (de 23 de setembro a 22 de outubro)

São pessoas que pensam muito em como melhorar sua posição econômica, mas também estão interessados na sua evolução espiritual. São cativantes e comunicativos.

No amor, estão sempre decididos a encontrar sua alma gêmea. São românticos e muito charmosos, além de dedicados.

Adaga (de 23 de outubro a 22 de novembro)

A personalidade deste signo é definida por sua força, é um daqueles que tem um gênio forte e seus relacionamentos são intensos.

São muito sexuais e apaixonados. Não é tão simples fisgar seu coração, mas quando isso acontece, são amantes muito entregues.

Machado (de 23 de novembro a 21 de dezembro)

São pessoas que valorizam sua liberdade e as aventuras da vida. Sua independência faz com que eles possam sobreviver as mais diversas situações.

Se apaixonam com facilidade, mas também perdem o interesse facilmente. É preciso que sejam estimulados constantemente para que possam manter um relacionamento duradouro.

Ferradura (de 22 de dezembro a 20 de janeiro)

Eles são entusiastas e perfeccionistas. Não conhecem os limites quando se trata de novos projetos porque são trabalhadores e aplicados na conquista das suas metas.

Apesar de buscar pessoas para relacionamentos sérios e levar sua vida amorosa muito a sério, não é conservador quando o assunto é sexo. É um amante intenso, apaixonado e possui um lado misterioso muito sedutor.