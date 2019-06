Os signos que precisarão ter mais paciência no amor

Alguns signos do zodíaco estão propensos a ficarem de mau humor e impacientes especialmente com seus parceiros.

Confira os signos que precisarão se controlar este fim de semana:

Áries

Apesar de ser um final de semana de aventuras para o ariano solteiro, o comprometido pode sentir um esgotamento que o deixará incomodado e com vontade de discutir. O recomendado é controlar esta atitude e não agir injustamente com a pessoa amada, mas se você não conseguir se liberar do estresse, tente ficar sozinho até renovar as energias.

Escorpião

Você tem se sentindo insatisfeito e, apesar de ficar bastante nas sensações físicas, começa a sentir as tensões da falta de conexão e intimidade que deseja. Não coloque imediatamente toda a culpa no outro e deixe as resoluções em suas mãos; este é o momento de dialogar com sinceridade e paciência para então começar a solucionar as situações. A atitude deve partir de você e não tem nada de errado nisso.

Peixes

Sua disposição não é das melhores e algumas decepções com possíveis pretendentes podem frustrá-lo. Para aqueles que já estão em um relacionamento será preciso mais tato para tratar dos problemas a dois, especialmente aqueles que envolvem os ciúmes ou desconfiança com uma terceira pessoa. Seja empático, ouvindo e tentando entender o que a outra pessoa tem a dizer.