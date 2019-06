Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco nos próximos dias

Mais um fim de semana chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas dos próximos dias:

Áries

Sexta-feira de muito. Você deve aprender a economizar e melhorar seu sistema de administração de renda. Uma proposta para um trabalho extra pode chegar.

Neste momento, não se deve confiar tanto nas pessoas, porque às vezes a traição é atraída por você. Cuide de problemas nervosos ou ansiedade e identifique se isso está afetando seu cotidiano, pois é preciso procurar um médico.

Um ex pode procurá-lo para lhe pedir um favor. Tenha cuidado e precauções extremas com quedas ou acidentes em sua casa. Você terá sorte com os números 03, 19 e 24. Domingo para fazer alterações em sua casa ou comprar móveis.

O ariano solteiro vai encontrar pessoas muito compatíveis em uma festa; o melhor dia para conhecer pessoas é o sábado. Tente se vestir com cores fortes para atrair amor e abundância para sua vida.

Touro

Neste fim de semana você sentirá nostalgia ao lembrar-se de um relacionamento que não deu certo, mas não se esqueça que tudo acontece por algum motivo. Saia com seus amigos para não ficar deprimido ou procure por essa pessoa; é hora de que todos sigam seu caminho e deixem o passado para trás.

Você terá sorte com os números 19, 60 e 77; tente combiná-los com sua data de nascimento. Você receberá um convite no sábado. Tente não beber muito álcool.

Uma viagem será planejada para julho. Tente dormir mais e deixe o celular de lado, você precisa descansar para ter mais energia e fazer o que planeja. Não entre nos problemas de outras pessoas, às vezes é bom ficar de fora, especialmente se eles não perguntarem nada à você. Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Virgem, Libra ou Capricórnio.

Gêmeos

Você começa a planejar suas férias. Uma viagem irá ajudá-lo a renovar suas energias, especialmente se você for a um destino com paisagens naturais. Você conhecerá pessoas muito compatíveis com você no sentido romântico.

É fácil para o seu signo cair em problemas de vícios. Por isso, cuide da sua saúde e inicie uma rotina de exercícios ou alguma atividade que faça você se afastar dos hábitos ruins.

Você se lembra de um amor do passado; tente procurá-lo, conversar e ficar em paz. Você terá sorte com os números 05, 44 e 71. Se você está pensando em abrir um negócio, é hora de começar a agir. Tenha cuidado ao dirigir nos próximos dias.

Câncer

Esta sexta-feira começa sua melhor fase. Seu aniversário está próximo e as energias positivas estão agrupadas para ajudá-lo a crescer economicamente. Você fará importantes decisões pessoais.

Tente mudar sua atitude e não pode ver apenas o lado negativo dos outros. Este sábado será ideal para sair festejar com seus amigos.

Um novo emprego pode oferecer uma posição melhor. Cuidado com os problemas de pressão alta e siga uma dieta mais saudável. Pratique também uma rotina de exercícios, mesmo que seja aos poucos.

Você terá sorte com os números 04, 33 e 71. Aceite um convite para viajar. No domingo você terá uma revelação divina, tente estar conectado consigo mesmo e peça mais proteção.

Leão

Fim de semana para desapegar de todo o estresse. Se desconecte completamente de tudo e aproveite esses três dias para se divertir com seus amigos ou simplesmente fazer algo que gosta.

Se cercar de natureza irá ajudá-lo a intensificar suas energias. Seja mais saudável para se sentir mais motivado. Os solteiros vão encontrar pessoas muito compatíveis, mas ainda não é hora de compromissos sérios.

Seus números da sorte são 02, 11 e 87. Você é muito carismático e está sempre cercado de pessoas, mas precisa aprender a não ser tão confiante e tentar cuidar dos seus próprios interesses para alcançar todos os seus objetivos. É hora resolver e finalizar assuntos pendentes.

Virgem

Você está numa fase em que está se saindo bem no aspecto econômico, mas recomendo que não confie na sorte e economize para garantir o futuro. Se você pretende começar seu próprio negócio, este é o momento ideal, basta lembrar que o sucesso é alcançado com perseverança.

A inveja persegue você, então fique longe de fofocas e se proteja das más energias. A sorte virá com os números 09, 28 e 30.

Um amor do passado pode tentar voltar, lembre-se que os erros podem se repetir e por isso é melhor fechar este assunto e conhecer outras pessoas.

Os comprometidos falarão sobre formalizar mais o relacionamento. Lembre-se que nem tudo é trabalho, tente se mimar e faça uma viagem, mesmo que breve, apenas para renovar sua energia.

Libra

Você precisa começar a controlar sua personalidade e não ser tão impulsivo para não afastar as pessoas que mais o amam. Se você sentir que magoou alguém, peça perdão; não tema ser humilde.

Nesta sexta-feira você terá muito trabalho. Não procure mais o amor, deixe que ele venha sozinho e você verá que será a pessoa certa.

Uma viagem com um amigo será muito agradável. Cuidado com os problemas do estômago ou do intestino, esse é o seu ponto fraco. Você terá um golpe de sorte com os números 06, 88 e 90.

É preciso ser maduro e planejar seu futuro para se sentir seguro, mas às vezes você deve parar de questionar tudo completamente e seguir seus instintos. Seja amigável no trabalho, mas mantenha a descrição com a vida pessoal para não atrair fofoca.

Escorpião

Fim de semana de muitas festas e diversão, mas tente não negligenciar seus assuntos de trabalho para que depois você não tenha problemas com seus superiores.

Você recebe um dinheiro que não esperava e deve guardá-lo. Um amor do passado ou alguém que se interessa por você irá procurá-lo; antes de pensar em levar isso adiante, lembre-se de deixar claro que você só quer diversão.

Seus números são 06, 32 e 44. Você recebe um convite. Não pare de estudar e lembre-se de que continuar a se preparar é fundamental para o sucesso.

Tente meditar e fazer uma atividade que o relaxe para que os impulsos negativos não o dominem. Tenha em mente de que às vezes você pode ser prejudicial para as pessoas que ama.

Sagitário

Aproveite os ventos da mudança que estão em seu local de trabalho para estar bem posicionado com seus superiores. O reconhecimento virá. Você planeja uma viagem.

Seus números da sorte são 21, 66 e 70. Tente usar roupas azuis para atrair mais abundância. Um amor do signo de Leão ou Peixes voltará mais forte em sua vida.

Os sagitarianos são muito apaixonados e geralmente têm mais de um parceiro. É preciso controlar este aspecto da sua vida e não temer o compromisso.

Tenha muito cuidado nas ruas para evitar roubos. Um membro da família pedirá dinheiro emprestado e se você puder ajudar, faça-o. Saia no sábado para renovar energia. Não deixe que a arrogância o domine, às vezes é bom reconhecer quando você está errado.

Capricórnio

Você está em uma boa competição no trabalho e deve tentar aproveitar ao máximo seu tempo para crescer. Seu elemento é terra e isso faz com que você seja ciumento e possessivo; é hora de aprender a dar espaço ao seu parceiro para fazer as coisas funcionarem melhor e evitar brigas.

Você termina de pagar uma dívida. Aprender algo novo ou se especializar o ajudará a obter melhores oportunidades de emprego no futuro e atrair a atenção.

Os capricornianos que são comprometidos​​ podem ser surpreendidos por uma gravidez. Seu dia de sorte é o domingo e os números são 20, 76 e 88. Use mais a cor rosa.

Aquário

Você vai se sentir de muito bom humor neste fim de semana, por isso tente usar essa energia para fazer atividades ao ar livre e sair para se divertir com seus amigos. Não busque aquele amor que decidiu sair do seu lado, lembre-se que não era para você e tente conhecer pessoas mais compatíveis.

Nesta sexta-feira você analisará uma mudança de emprego ou iniciará um negócio próprio. Evite alimentos gordurosos e tente descansar bem à noite para renovar suas energias completamente.

Seus números da sorte são 15, 29 e 33. Cuidado com as fofocas no trabalho e tenha mais discrição com assuntos pessoais. Você ganha ingressos e se divertirá ao lado de um amigo.

Peixes

Chegou a hora do pisciano renovar sua energia; se prepare para novas propostas de trabalho e novos amores. Você é muito bom em tudo que faz, mas às vezes se sabota, então sempre tente ter pensamentos positivos.

Um amigo que você não viu por um longo tempo irá voltar, tente manter contato a partir de agora. Seu dia de sorte é o sábado com os números 09, 21 e 34. Use mais vermelho para atrair abundância.

Não negligencie seus bens. Você precisa ser mais saudável para atrair vibrações positivas. Invista em uma viagem ou saia com amigos. Um membro da família vai pedir conselhos sobre questões amorosas, tente pensar muito bem no que você vai responder para dar a melhor ajuda possível.