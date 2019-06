Baladas e festas LGBT+ friendly prometem agitar o fim de semana em São Paulo

Com a Parada do Orgulho LGBT+ neste domingo, não vai faltar agito neste fim de semana! Veja sugestões de baladas e bares em que todxs são bem-vindos e o respeito impera!

Club Yacht

Gente bonita e glamour é o que o Club Yacht reserva para o público LGBT+. Além de uma decoração luxuosa de temática marítima, com direito a aquário, estátua de Iemanjá e barman vestido de marinheiro, a casa foca no pop dos anos 80 até os dias atuais. R. Treze de Maio, 703 – Bela Vista. Quarta a sáb., às 23h30. R$ 40 a R$ 200. Tel.: 3231-3705. www.clubyacht.com.br.

Bubu Lounge Disco

Criada em 2014, a Bubu é uma das casas noturnas preferidas do público LGBT+ na zona oeste. O público se distribui em quatro ambientes e festas com DJs, performances e go-go dancers. Dos dias 19 a 22, o espaço terá programação especial. R. dos Pinheiros, 791 – Pinheiros. Tel.: 3081-9659. R$ 30 a R$ 50. www.bubulounge.com.br.

ParadaSP Fest – 2019

Dia 21, a Audio recebe a ParadaSP Fest. O festival de música, que contará com 24 DJs, acontece após o Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade. A festa também terá a presença da ex-Spice Girl Mel C e das drag queens Sink The Pink. Audio – Casa de Show. Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca. Tel.: 3862-8279. Das 22h às 5h. R$ 210. www.audiosp.com.br.

Cabaret da Cecília

Inspirado em cabarés, o espaço tem clima intimista e traz performances de dança, teatro e músicas que vão do jazz ao bolero e ao cha cha cha. Serve petiscos e drinques clássicos, além de cervejas artesanais próprias, como a Cecília Beer. R. Fortunato, 35 – Sta. Cecília. R$ 15 a R$ 25. Tel.: 3392-1239. Ter. a sáb., das 20h às 2h.

Lions NightClub

O pessoal mais novo domina por aqui. Decoração retrô, que tem pista com efeito 3D e uma disputada varanda com vista para a Catedral da Sé. A programação traz hits eletrônicos, hip hop, future beats, música brasileira e outras tendências. Av. Brig. Luís Antônio, 277 – Bela Vista. Tel.: 3111-6330. Quinta e sáb., às 23h; sex., às 23h30. R$ 40 a R$ 200.

Metropol

O bar LGBT+ friendly que fez nome na Galeria Metrópole, no centro, está de endereço novo e pronto para receber o público em um ambiente mais aconchegante. A casa também é conhecida por exibir os episódios do “RuPaul’s Drag Race”, reality apresentado pela famosa drag RuPaul. R. Bento Freitas, 290 – República. Quinta a sáb., das 18h às 13h. www.metropolsp.com.

Tokyo

A disputada balada ocupa nove andares de um antigo edifício. O prédio abriga exposições, karaokê, bar e restaurante, mas é no topo dele que funciona a principal atração: uma pista de dança e um terraço com vista para o coração da cidade. R. Major Sertório, 110 – Vl. Buarque. Tel.: 3159-0190. Das 18h às 6h. R$ 15 a R$ 40. www.tokyo011.com.br.

Blue Space

Um lugar para curtir o som das pick-ups, dançar, flertar e assistir performances divertidíssimas de drag queens e go-go boys. De 21 a 23, a casa azul terá festas pride. R. Brigadeiro Galvão, 723 – Barra Funda. Tel.: 3666-1616. Sexta, sáb. e dom., às 23h. R$ 25 a R$ 80. www.bluespace.com.br.