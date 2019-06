Os signos do zodíaco mais difíceis de amar

Amar e manter relações pode ser algo complicado para muitos de nós. Contudo, existem alguns signos que possuem características na personalidade que os deixam ainda mais longe do amor.

Descubra quais são os quatro signos mais difíceis de amar:

Virgem



É possivelmente o signo mais difícil do zodíaco devido a sua arte de gostar que tudo seja feito à sua maneira. Mesmo que não seja intencional, eles mantêm a distância até que tenham certeza de que podem confiar no outro. Portanto, eles não são as pessoas mais fáceis de amar. Eles podem ser parceiros incríveis se superam seus demônios, mas pode demorar um bom tempo até chegar lá.

Sagitário



Este é o mais frívolo e impulsivo. De alguma forma, isso os torna parceiros muito interessantes e que sempre saem da rotina. Mas, por outro lado, com eles é quase impossível construir algo estável. Eles estão constantemente perseguindo a próxima aventura e a próxima adrenalina. O sagitariano só ficará satisfeito quando encontrar alguém que não o persiga, mas corra junto e mais do que eles.

Aquário



São pessoas reservadas com seus sentimentos, livres e que odeiam cobranças. Muitas vezes não estão dispostos a se abrir e permitir que as pessoas entrem na sua vida. É relmente difícil decifrar o que ele sente, mas pode ter certeza de que ele também precisa de alguém para confiar e se apaixonar.