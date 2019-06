Conheça eventos e lugares LGBT+ friendly para aproveitar em São Paulo

Buscando um roteiro alternativo e mais tranquilo na cidade de São Paulo? Confira os eventos e lugares LGBT+ friendly que selecionamos e curta por aí!

19ª Feira Cultural da Diversidade

Tradição na semana da Parada, a feira ocupará a Praça da República com roupas, acessórios e calçados, além de perfumes, itens de decoração e livros. O local também terá um espaço dedicado à divulgação do trabalho de ONGs e entidades que apoiam a causa LGBT+. Dia 20 de junho, das 10h às 21h. Praça da República. Gratuito.

APOGLBT SP/Divulgação

IMS – Instituto Moreira Sales

Que tal um programa cultural para fugir da agitação? Além da arquitetura incrível, com vista para o mais importante cartão postal da cidade, a avenida Paulista, o IMS reserva em seus nove andares exposições, cineteatro, biblioteca fotográfica, loja-livraria e um café-restaurante com uma variedade de opções gastronômicas. Vale a visita. Avenida Paulista, 2424 – Consolação. Tel.: 2842-9120. Terça a dom. e feriados, das 10h às 20h. Quintas, das 10h às 22h. www.ims.com.br.

IMS/Divulgação

Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade

Gratuito, o evento irá premiar empresas e pessoas que realizaram ações em prol da comunidade LGBT+. Dia 21, das 19h às 21h. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca. Tel.: 3862-8279. Das 19h às 21h. www.audiosp.com.br.

APOGLBT SP/Divulgação

Circus Drag Race

O descolado Circus Hair irá promover uma jam session com muita música, drinques e performances bafônicas, como a da drag Halessia. Para acompanhar o evento dedicado a arte drag queen, os profissionais do salão de beleza também estarão “montados” para atender os clientes que quiserem dar aquele tapa no visual antes da Parada. Dia 22. Circus Pamplona (r. Pamplona, 1115 – Jardim Paulista) e Augusta (r. Augusta, 1026 – Consolação). Performances às 17h e 18h. Tel.: 3253-1698.

Circus Hair/Divulgação

Museu da Imagem e do Som

Um dos centros culturais mais movimentados da cidade, o MIS reúne intervenções artísticas para todos os públicos. Neste mês, a partir do dia 18, quem passar por lá pode conferir a mostrar interativa Björk Digital, que mistura tecnologia e arte para ilustrar de forma contemporânea as músicas da cantora. Av. Europa, 158 – Jd. Europa. Tel. 2117-4777. Terça a sáb., das 10h às 20h; dom. e feriados, até às 19h. R$ 30. Entrada gratuita às terças. www.mis-sp.org.br.

Andrew T. Huang/Divulgação

Miss Brasil Gay Universo

Apresentado neste ano pela drag queen Sillvetty Montilla, o concurso de beleza idealizado pelo cabeleireiro Luiz Polastro irá premiar a transformista mais bonita do Brasil. A vencedora poderá ainda representar o país no Miss Gay Internacional, evento que acontece na Colômbia. Nos intervalos do desfile, uma série de shows com artistas da cena LGBT+ estão previstos. Dia 22, às 19h. Clube Esperia. Av. Santos Dumont, 1313 – Santana. Tel.: 9.6308-1598.

Divulgação

Museu da Diversidade Sexual

Quem ainda não conhece tem um bom motivo para dar um pulo lá. A exposição “Devassos no Paraíso: o Brasil mostra sua cara” está em cartaz até setembro. A mostra que conta a trajetória da construção das sexualidades tem ilustrações de Laerte e Paulo Von Poser. Estação República do Metrô. Terça à dom., das 10h às 18h. Entrada gratuita.