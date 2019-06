Os signos que precisam parar de perder tempo urgente

Os primeiros seis meses de 2019 trouxeram lições importantes para todos os signos do zodíaco. No entanto, alguns deles precisam parar de perder tempo e colocar tudo o que aprenderam em prática o quanto antes.

Confira se você faz parte desta lista:

Áries

De todos os signos citados, você é o que mais deve colocar em prática o que aprendeu ou pelo menos refletiu durante este tempo. Os arianos têm muito a perder quando fecham seus olhos para a realidade e deixam tanto as iniciativas como também as responsabilidades de lado. Lembre-se que o futuro é feito por você, que pode ter mais do que imagina se não temer os esforços.

Câncer

A sensação de solidão que tanto o incomodou e pareceu negativa, agora deve ser olhada como uma oportunidade de se concentrar em si mesmo e refletir sobre suas aprendizagens a fim de tomar as melhores atitudes para o seu futuro. Não tema se conectar com o seu lado espiritual durante este processo e lembre-se que grandes avanços exigem planejamentos que podem ser desgastantes.

Leão

Portas se fecharam e agora chegou o momento de focar naquelas que podem ou já estão se abrindo. Além de colocar suas aprendizagens em prática, é preciso acreditar em si mesmo e no seu poder de superação. Explore seus sentimentos e arrisque-se a viver novas experiências.

Capricórnio

Você acumula tanta aprendizagens, que às vezes as esquece e também deixa de lado o poder transformador que elas podem ter em sua vida. É hora de superar e por fim ao que não o beneficia, mas isso exige energia, reflexão e coragem. Lembre-se que existe um momento de coisas novas para se viver.

Peixes

O fim por vezes é a oportunidade de se concentrar em quem você se tornou e no quanto está pronto para trilhar novos caminhos. Refresque sua memória para tudo aquilo que já o motivou a ser mais feliz e melhor como ser humano. Este ano trará renovação e seus objetivos devem ser alcançados.