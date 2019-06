Os signos que demoram admitir quando estão apaixonados

Alguns signos do zodíaco possuem certa dificuldade em assumir que estão se apaixonando por alguém. Confira se você está na lista:

Touro

O taurino pode ser muito fechado com a suas emoções e quando seus pensamentos são tomados por outra pessoa, ele pode se sentir um pouco incomodado porque não aceita mudanças facilmente. Isso só dura até ele assumir que realmente quer conquistar alguém e começar a apostar no seu poder de sedução – que é um dos maiores do zodíaco.

Escorpião

O escorpiano pode demorar aceitar esse sentimento, porque sabe vai vivê-lo com intensidade. No entanto, enquanto tenta não demonstrar seu interesse por fora, por dentro ele acaba pensando muito no outro, de forma até um pouco obsessiva.

Libra

O libriano não nega seu amor e afeto, mas nem sempre deseja discuti-lo quando sabe que ele está destinado apenas a uma pessoa. Este signo pode preferir não demonstrar suas emoções mias intensas e pode exigir paciência de quem quer conquistá-lo.