O Robocop da vida real já está nas ruas e não se parece em nada com o do cinema

Quase todo mundo conhece o Robocop, trata-se de um clássico do cinema, e, com os avanços tecnológicos, a ideia de uma força policial automatizada é cada vez mais real.

Na verdade, o que parecia distante já pode ser considerado realidade em alguns lugares. O Robocop do mundo real se parece mais a um ovo do que ao agente Alex Murphy, o androide do cinema.

A polícia de Huntington Park na Califórnia acaba de imprimir um novo formato de vigilância, e de forma bem ousada, batizou o robozinho como o nome do policial icônico da dramaturgia.

O Robocop ovalado está equipado com um sistema de visão de alta definição de 360 graus. Até o momento, ele patrulha um parque nas cercanias da delegacia de policia.

Ele conta com a capacidade de gravar e transmitir vídeo em tempo e também de saudar os cidadãos. Ninguém saberia da existência dele se não fosse pelo bilionário Elon Musk, que cruzou o caminho o robô, não se conteve e publicou no Twitter.