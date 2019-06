Vazam imagens do Whatsapp para Ipad; atualização está próxima, diz site especializado

O portal de informações do Whatsapp WABetaInfo, divulgou imagens da nova atualização do aplicativo rodando em um Ipad.

Lembrando que a plataforma de mensagens ainda não esta disponível para o aparelho, segundo o portal a atualização 2.19.40 deve mudar esta imagem. Ele segue dizendo que há algumas semanas o aplicativo funciona no aparelho e que as mudanças devem consertar bugs.

Nas imagens é possível ver a inicialização do app no aparelho e6 as telas de chat, similares ao Facebook.

De acordo com o suporte do Ipad, havia uma semicompatibilidade do aplicativo, pois ele funcionava utilizando a versão web, deste modo você teria que conecta-lo ao Iphone. No entanto, em breve você poderá encontrar o programa na appstore.

Os desenvolvedores prometem que a quando lançada a nova versão, ela será compatível com todos os modelos de ipad. Até l basta curtir as imagens de como o app está rodando nos testes.