Os signos que mais serão afetados pela Lua Cheia nos próximos meses

Em 17 de junho presenciamos uma Lua Cheia de morango em Sagitário. Este fenômeno recebeu esse nome por motivos culturais, e não astronômicos, devido ao momento em que essa fruta amadurecia e as tribos indígenas dos Estados Unidos começavam a sua colheita.

Esta fase astrológica pode influenciar a energia de alguns signos por até três meses de diversas formas, mas também ajudará a traçar o caminho de alguns aspectos da vida de cada um.

Confira os signos que serão mais afetados:

Gêmeos

A Lua cheia de junho trará um maior foco para os relacionamentos dos geminianos. É possível que a força para se reconciliar com os seus sentimentos chegue de maneira intensa, o que pode trazer maturidade, mas também uma visão mais ampla do que já não é bom e saudável no amor. Conflitos e confusões não estão excluídos, uma vez que você passará a pensar no que é melhor para você e no que deve ser descartado.

Virgem

A vontade de mudança deve chegar de forma intensa. Situações que fazem com que você se sinta preso podem desesperá-lo e a necessidade de transformação gritará. As mudanças que você esteve procurando por muito tempo serão impulsionadas e laços podem ser cortados. Não se assuste e tenha alguém ao seu lado para apoiar e aconselhar.

Sagitário

Você se sentirá ainda mais poderoso para enfrentar desafios, mas com isso também se voltará para o seus pensamentos e sensações, se fechando um pouco para o mundo. Para seu signo, isso pode parecer estranho e incômodo, mas não se deixe distrair e aproveite este momento para se concentrar nas suas metas pessoais e desejos. É hora de evoluir em muitos aspectos, inclusive em suas crenças.

Peixes

Esta Lua pode trazer efeitos conflitantes para o pisciano, especialmente em termos de estresse e ansiedade. É preciso ser paciente e ir com calma, pois muitas coisas – especialmente no amor – devem progredir naturalmente. Motive-se em encontrar uma direção até o seus objetivos e deixar que as aventuras da vida o surpreendam.