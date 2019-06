Nova atualização do Whatsapp vai otimizar recurso já existente no aplicativo

A versão para android 2.19.177 virá com uma novidade para o modo Picture-in-picture (PiP), aquele janelinha que se abre quando você começa a assistir um vídeo dentro de um chat.

Segundo o portal especializado WABetaInfo, você só poderia utilizar o recurso dentro de um chat. Se o vídeo fosse enviado ou recebido no grupo da família, você não poderia trocar para o grupo dos amigos, por exemplo.

WhatsApp beta for Android 2.19.177: After 3 months, WhatsApp is finally rolling out the possibility to use PiP when you switch to another chat or when WhatsApp is in background!

Read the quoted article to discover how it works and details about the compatibility! https://t.co/hyYFxPB05U

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 18, 2019