Nova atualização WhatsApp pretende salvar quem costuma enviar fotos para o contato errado

Enviar uma foto acidentalmente por WhatsApp é algo que pode acontecer com qualquer um, mas as consequências podem ser bem delicadas. Pensando nisso, o aplicativo de mensagens pretende lançar um novo recurso para evitar este problema.

De acordo com o portal Mashable, uma nova atualização do WhatsApp que está a caminho para o Android, ajudará um usuário a verificar o nome do contato para quem deseja enviar imagens antes de apertar o botão Enviar.

Atualmente, o aplicativo mostra a imagem dos destinatários no canto superior esquerdo da tela quando uma imagem está sendo selecionada e editada pelo usuário.

A nova atualização, que está sendo executada na versão Beta do WhatsApp para Android, mostrará o nome dos destinatários da mídia abaixo da legenda na tela, para que os usuários possam ter certeza do contado que estão compartilhando imagens, GIFs e vídeos.