Jovem ensina a melhor forma de descascar alhos e vídeo faz sucesso no Twitter

O Twitter está repleto de memes, mas também pode ser uma ferramenta de aprendizagem surpreendente. Esta semana, a usuária @VPestilenZ, por exemplo, nos ajudou com um pequeno tutorial de como descascar alho de forma fácil e rápida.

“Como alguém que cozinha muita comida coreana, este é o melhor jeito de descascar alhos”, escreveu junto ao vídeo que acumulou mais de 123.000 Retweets e 364.000 likes.

Confira:

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

👌 pic.twitter.com/14GGJDQhRj

— 𝖛𝖆𝖑𝖊𝖓𝖙𝖎𝖓𝖆 ✣ 𝖑𝖔𝖗𝖉 🌑 (@VPestilenZ) June 17, 2019