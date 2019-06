Os signos do zodíaco que nunca entram em um relacionamento só por diversão

Existem pessoas que entram em relacionamentos facilmente e nem sempre com a intenção de que o romance dure.

Confira os signos que não costumam fazer isso e nunca entrariam em uma relação só por diversão:

Câncer

São sentimentais e muito intuitivos. Eles amam construir conexões profundas com as pessoas ao seu redor, especialmente com aquelas que se relacionam de maneira romântica. Portanto, jamais investiram seus sentimentos em algo só para passar seu tempo.

Escorpião

O escorpiano deseja relacionamentos sinceros e duradouros para a sua vida. Eles se preocupam pelas pessoas que amam e estão do seu lado para o que der e vier. Dessa forma, ele prefere não desperdiçaria sua energia em relações sem significado.

Peixes

É um signo cheio de emoções, sentimentos e que valoriza bastante as conexões emocionais. Apesar disso, seu coração é reservado e ele costuma amar de verdade poucas vezes durante a sua vida. Se for para ter um relacionamento apenas por diversão, ele prefere nem abrir seu coração.