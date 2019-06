Os signos que podem 'fechar os olhos' para uma traição

Quando são traídos ou desconfiam de uma infidelidade, alguns signos do zodíaco podem tentar fugir da situação e fechar seus olhos para o problema.

Confira se você está na lista:

Câncer

O canceriano odeia se sentir lesado, mas ele pode não confrontar uma infidelidade quando tem a ilusão de que encontrou a única pessoa que o completa e confia muito nela. Neste caso, ele tentará manter alguém em sua vida até as últimas circunstâncias, podendo até optar por dar o troco ou perdoar, mas de todas as formas sempre acaba com seu lado emocional muito abalado.

Virgem

O virginiano é leal busca e construir relações verdadeiras, mas seu apego pode fazer com que ele prefira não enxergar uma traição. Apesar de analítico, quando o amor está em jogo este signo tende a tentar justificar o erro do outro e até se culpar. Ele sabe que a traição dificilmente tem perdão e significa o fim, por isso pode não querer descobri-la.

Peixes

Uma traição causa um estrago irreparável no pisciano, mas sua personalidade dual pode decidir perdoar ou até se vingar. Por saber que isso deixará marcas em si mesmo e no outro, ele prefere não levar as coisas a fundo e tenta esquecer este assunto antes de descobrir mais sobre.