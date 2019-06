Estes são os 4 alimentos que você deve evitar de comer à noite para dormir melhor

O sítio estrangeiro Nueva Mujer fez uma consulta à nutricionista Sara Farnetti para saber quais alimentos são mais e menos indicados para ingestão durante a noite.

Segundo a especialista, as pessoas devem levar em consideração a seguinte lista pra poder ter uma boa noite de descanso.

Alimentos que não devem ser consumidos perto da hora de dormir

Sorvete

Reprodução/ Pixabay

Apesar de as frutas serem boas opções para comer à noite, o açúcar do sorvete já não é uma boa escolha. A grande quantidade de açúcar processado é um problema para que você durma com tranquilidade.

Bebidas alcoólicas

Um dos maiores mitos é de que o álcool ajuda a dormir melhor. Isso pode até ser verdade para cair no sono, no entanto, a qualidade fica muito prejudicada. Pesquisas alertam que esse hábito pode aumentar consideravelmente a probabilidade de desenvolver debilidades cognitivas no final da vida.

Carne Vermelha

Reprodução/ Pixabay

É muito pesado para ser consumido antes de ir dormir e de difícil digestão. Deve ser evitada horas antes de ir para a cama. Prefira alimentos mais leves como frutas, nozes e ovos.

Batata frita

Os lanches fritos são um problema pela grande quantidade de gorduras trans que possuem. Além disso, uma ingestão alta deste macronutriente pode levar a incômodos durante a noite.