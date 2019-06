Vitamina detox de abacaxi para emagrecer e acelerar o metabolismo

O abacaxi contém bromelaína, uma mistura de várias enzimas que ajuda na digestão, reduz a inflamação e previne a coagulação do sangue.

A fruta ainda é cheia de líquidos e antioxidantes que ajudam o organismo a depurar as toxinas. Com um toque refrescante da hortelã esta vitamina é ótima para tomar no começo do dia ou até mesmo no almoço.

Lembre-se de consultar um nutricionista para que ele elabore um plano alimentar de acordo com as suas necessidades e para que você atinja seus objetivos mais rapidamente.

Confira a receita da vitamina para emagrecer

Ingredientes

Cinco fatias de abacaxi

Três folhas de hortelã

Duas folhas de couve

Suco de um limão

Duas rodelas de gengibre

Preparação: Bata as rodelas de abacaxi com folhas de hortelã e couve lavadas, suco de limão e gengibre. Sirva o suco homogêneo com gelo. Se quiser adoce com um pouco de mel.