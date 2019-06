Gol vai vender passagens internacionais a R$ 3,90 nesta terça-feira

A Gol está com uma promoção imperdíavel. Nesta terça-feira (18), a companhia vai vender passagens aéreas internacionais por apenas R$ 3,90.

Isso é menos que o preço de uma passagem de ônibus em São Paulo (R$ 4,30), o litro de gasolina em muitos postos de combustível no país e até a tarifa mínima de transporte por aplicativo.

As passagens promocionais serão vendidas das 21h30 às 23h30, durante o jogo do Brasil contra a Venezuela pela Copa América, exclusivamente pelo site da Gol.

Cerca de 100 bilhetes de ida e volta estarão disponíveis. Eles são válidos para viagens partindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Buenos Aires (Argentina), Montevidéu (Uruguai), Quito (Equador), Santiago (Chile), Assunção (Paraguai), Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) e Lima (Peru). O preço não inclui as taxas de embarque.

A viagem deve ocorrer entre os dias 3 e 11 de novembro de 2019, com exceção de Lima, que deve ocorrer entre 20 e 28 de dezembro também deste ano.

A ação "Gol a preço de Brahma" é uma parceria com a cervejaria Ambev, fabricante da marca de cerveja Brahma..