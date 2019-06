Os signos do zodíaco que nunca conseguem fazer o relacionamento durar

Basta estar em um relacionamento para saber que nem tudo são flores e que as diferenças na personalidade podem fazer a vida do casal bem difícil. Justamente pelas características no seu modo de pensar, sentir e agir, alguns signos se tornam mais complicados para ter um relacionamento duradouro.

Confira se você está nessa lista:

Sagitário



Os sagitarianos são pessoas excelentes, divertidas e sempre abertas para descobrir coisas novas e se aventurar. O problema é que eles podem ser muito exigentes e se aborrecem facilmente. Os sagitarianos são fáceis de amar, mas quando se deparam com relacionamentos sérios, eles se sentem ameaçados e fogem.

Áries



O arianos podem ser muito egocêntricos e esquecer de incluir o parceiro em seus planos. Eles também são impulsivos e costumam deixar o amor por último na lista de prioridades, especialmente se sentirem que não conseguem compartilhar sua vida com aquela pessoa.

Reprodução / Tumblr

Gêmeos



Os geminianos são falantes, inteligentes, divertidos e excelentes amigos. Para eles, é difícil permanecer dedicado a uma só coisa ou pessoa por um longo tempo e geralmente começam a mostrar desinteresse. O lado complicado desse signo também é o cinismo e o humor que pode do nada se tornar sarcástico, o que irrita as pessoas ao seu redor.

Aquário



Os aquarianos são muito criativos, inteligentes e gentis. O vilão da história são seus problemas emocionais, que podem torná-los difíceis de amar. Eles não gostam de compartilhar o que sentem com os outros e geralmente se sentem pressionados a fazer o que não querem nas relações. O aquariano pode se tornar distante e difícil de entender, o que afasta as pessoas.