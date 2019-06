Garena Free Fire anuncia novidade no Passe de Elite em atualização que chega na próxima semana

Desenvolvedores do game Free Fire anunciaram, por meio dos canais do game no Twitter, uma novidade que deixou os fãs animados.

Segundo a postagem, na próxima atualização o tamanho da mochila Revolução Desenfreada será alterada e ganhará mais espaços de uso.

🔥SOBRE LA MOCHILA DEL PASE ÉLITE🔥 Porque ustedes lo pidieron, vamos a cambiar el tamaño de la Mochila del Pase Élite "Revolución Desenfrenada" a un tamaño mayor. El cambio se verá reflejado la siguiente semana ❤ Atte. Equipo de Garena Free Fire. pic.twitter.com/VmtJDzE2R1 — Garena Free Fire (@FreeFireLA) June 18, 2019

De acordo com os desenvolvedores, essa não será a única novidade para o jogo. A atualização deve vir recheada de mudanças. A postagem do Twitter ainda revela que a decisão de aumento na capacidade da mochila, foi devido a insistentes pedidos dos usuários.

A Garena mostrando aí que escuta a comunidade de jogadores, algo essencial para a sobrevivência de qualquer jogo na era das interações online massivas.