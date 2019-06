Estes 4 alimentos aceleram o metabolismo e são fundamentais em uma dieta para emagrecer

Existem alimentos que são importantes para a saúde da flora intestinal e imprescindíveis para o bom funcionamento do organismo. Segundo especialistas do sítio estrangeiro Draxe.com, um dos grupos mais importantes de alimentos para ativação do metabolismo são os vegetais.

Os demais grupos imprescindíveis são as proteínas e as gorduras boas. Combinados, eles formam o tripé de uma alimentação balanceada e saudável. Cada um com a sua funcionalidade.

Confira por que você deve ingerir esses 4 alimentos cotidianamente para perder peso

Proteínas de qualidade

Reprodução/ Pixabay

Se você quer que o seu organismo vire uma fábrica de queima de gordura você deve comer proteínas de qualidade em quantidade, aconselha o draxe.com. Elas são compostas por aminoácidos responsáveis por criar músculos e fornecer matéria prima para processos importantes que ocorrem no corpo.

A quantidade de proteína pode variar de acordo com as suas necessidades, protocolos variam de 0,8g por kg de massa corporal para até 2g por kg. Consulte um nutricionista para saber como melhor adequar sua dieta aos objetivos.

Alimentos indicados: peixe, frango, ovos, leguminosas e carne bovina.

Óleo de coco e derivados

Reprodução/ Pixabay

O coco contém ácidos graxo de boa qualidade, chamados de MCFA (ácidos graxos de cadeia média). É uma ótima fonte de energia e fácil de ser queimada pelo corpo humano. Caso você queira substituir o óleo vegetal pelo de coco, esta também é uma grande ideia. Outra forma de adiciona-lo à dieta seria em forma de farinha, para pessoas que não ficam longe da confeitaria.

Formas de uso: óleo para cozinhar; leite de coco para vitaminas e preparações; e farinha como substituto de farinha branca.

Sementes

Reprodução/ Pixabay

Chia, linhaça e cânhamo são ótimas sementes, pois contêm grandes quantidades de ômega-3, um ácido graxo extremamente benéfico, que auxilia não somente na perda peso mas também na manutenção dos níveis de colesterol e da saúde do coração.

De acordo com o sítio, deixar que essas sementes brotem adiciona uma boa carga de fibras ao conteúdo nutritivo que elas aportam.

Como usar: as três podem ser usadas nas vitaminas matinais e como ingredientes de confeitaria. A chia e a linhaça podem ser usadas até como substituto do ovo em preparações veganas.

Vegetais fibrosos e nutricionalmente densos

Reprodução/ Pixabay

Comer vegetais com grande quantidade de fibras não somente aporta benefícios para a microbiota intestinal como fornece minerais e nutrientes importantes para o funcionamento do organismo.

O que comer: vegetais verde escuros, como couve, espinafre e brócolis; repolho, couve flor, cenouras, pimentões tomates aspargos.