Aqueça um focinho: Conheça a campanha do agasalho para animais abandonados

Assim como os seres humanos, os animais também sofrem com as mudanças de temperatura. Para ajudar a aquecer alguns focinhos neste inverno, uma rede de ensino no ABC paulista está promovendo uma campanha do agasalho para animais abandonados.

Até o fim de junho, todas as unidades do Colégio Singular e do Cursinho Singular Anglo — localizados em Santo André, São Bernardo e São Caetano— serão postos de arrecadação de cobertores, mantas, agasalhos, lonas, papelão, jornal e casinhas.

Você pode conferir os endereços das unidades no site www.singular.com.br.

A campanha é uma iniciativa da ESPA (Equipe Singulariana de Proteção aos Animais), organização formada por professores e funcionários da rede que vêm promovendo ações em prol da causa animal desde 2008. Dentre elas, campanhas de arrecadação de ração, arroz, vasilhas, casinhas, medicamentos, entre outros itens, encaminhados para protetores de animais cadastrados.