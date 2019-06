Novo SSD portátil SanDisk Extreme chega com até 2 TB de capacidade

O novo SSD portátil SanDisk Extreme já está disponível no mercado com até 2 terabytes de capacidade.

No entanto, chega ao país em duas versões: com 250 GB e 500 GB de capacidade. A linha é compatível com macOS e Windows.

Resistente a chuva e poeira, o SSD Portátil SanDisk Extreme é o dispositivo perfeito para editar fotos de alta resolução onde quiser. #AcelereOTrabalho pic.twitter.com/QHAdqUqvbD — SanDisk® – Brasil (@SanDiskBrasil) June 14, 2019

“Resistente a chuva e poeira, o SSD Portátil SanDisk Extreme é o dispositivo perfeito para editar fotos de alta resolução onde quiser”, detalha a empresa.

A versão de 250 GB tem valor sugerido de R$ 799. Já a versão de 500 GB de capacidade sai por R$ 999. Ainda há informação sobre disponibilidade das opções maiores, 1 TB e 2 TB, no mercado brasileiro.

