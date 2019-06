Parque do Chuvisco: nova pista de skate em São Paulo é aprovada por profissionais e amadores

“Animal!” Com essa expressão o skatista profissional Danilo do Rosário descreveu a nova pista de skate do parque do Chuvisco (zona sul), inaugurada dia 19 de maio. O skatista foi convidado pelo Metro Jornal para avaliar a pista que, mesmo recém-aberta, já atrai um grande público.

Por ser acessível e grande, o espaço atrai desde quem está querendo aprender até profissionais. “Dá para ver criança de 8 anos até alguns de 50, é bem variado [o público]”, disse. “É bom isso, porque conseguimos trocar conhecimento e experiência”.

Metro Jornal

O skatista, que pratica o esporte desde os 10 anos, mora perto do parque e conta que já foi mais de cinco vezes para andar de skate, por ter gostado da dinâmica. “O piso é bem liso, o que ajuda o skate a deslizar, e as luzes que iluminam a pista à noite são muito boas”, afirma Rosário. “A estrutura é muito boa e é bem fácil de chegar.”

Ele ressalta que é importante o uso dos itens de segurança, principalmente pelos iniciantes. “Para andar de skate é preciso ter força de vontade e saber que vai cair”, afirma. “É aquele ditado: é caindo que se aprende”, brinca.

Johnny Gasparotto, também skatista profissional, veio de Porto Alegre (RS) apenas para experimentar a nova pista. “Me surpreendeu. Tem muitos obstáculos e tendências novas. Muito bom para quem quer aprender, perfeito para as crianças.”

E quem está começando também aprovou. Felipe Zambrana, 15 anos, anda de skate há cinco anos e foi curtir o novo espaço. Ele concorda que o local é bom para treinar.

O professor de skate, Fabrício Thor, dá aulas há 15 anos e disse que o espaço é ideal para praticar. “Estávamos carentes de uma pista de skate tão boa como essa”, afirma Thor.

Maurício Marrom, conselheiro da Associação Pista do Chuvisco, conta que foi uma batalha conquistar o espaço. “Demorou uns dois anos para conseguirmos reunir os objetivos com as secretarias responsáveis”, explica, “Mas agora é um sonho realizado. O amor pelo esporte impulsionou a luta.” A partir do ano que vem, o skate estará também na Olimpíada.

Serviço

A entrada do parque mais próxima da pista é na avenida Doutor Lino de Moraes Leme, próximo à avenida jornalista Roberto Marinho. O espaço fica aberto das 7h às 18h, e o horário da pista de skate se estende até as 19h.

SP vai sediar etapa de mundial

Pela primeira vez, a capital será sede do World Skate Park Skateboarding World Championship, o campeonato mundial de skate na modalidade park, entre os dias 10 e 15 de dezembro. Serão 200 atletas da elite do skate internacional, nas categorias feminino e masculino. O evento deve acontecer no parque Estadual Cândido Portinari, gratuito para o público, e contará com uma programação completa de cultura urbana, incluindo música, arte, moda e gastronomia.