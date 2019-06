Os signos do zodíaco que sempre acabam voltando para o ex

Seja por apego emocional, por hábito ou por medo da solidão, esses signos do zodíaco tendem a voltar com o ex – o que nem sempre é uma boa decisão.

Confira se você está na lista:

Touro

Este signo geralmente volta com o ex por curtos períodos de tempo e o faz por conveniência. O taurino não gosta de instabilidade e sente alívio ao estar com alguém que já é familiar. Acaba terminando novamente quando os mesmos erros voltam a acontecer.

Gêmeos

Acaba dando uma segunda, terceira e quarta chance para o ex quase sempre. Geralmente, não faz isso por apego emocional, mas sim para reviver a energia sexual que sentia com aquela pessoa. Quase nunca se machuca, no entanto, pode machucar os outros.

Peixes

Este signo cria vínculos emocionais muito fortes com seus parceiros, por isso é preciso muito trabalho para superar um relacionamento amoroso.

Acaba voltando para o ex quando as emoções são mais fortes do que ele e pode se envolver em um círculo vicioso, tóxico e que causa danos na saúde emocional.