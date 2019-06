Nova versão do WhatsApp já está disponível para os usuários da plataforma

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp liberou recentemente uma nova versão da plataforma para o sistema operacional iOS.

Para ter acesso, os usuários devem atualizar o app na Apple Store. Com isso, a versão foi elevada para 2.19.61.

De acordo com o portal especializado WABetaInfo, a atualização não libera novidades externas. No entanto, ela realiza alguns ajustes internos (correções de bugs).

LEIA MAIS:

Novo SSD portátil SanDisk Extreme chega com até 2 TB de capacidade

Versão WEB

O app também liberou uma nova atualização para a versão Web. “Limpe o cache do seu navegador e abra https://web.whatsapp.com”, orientou o site.

New WhatsApp Web 0.3.3324 update is available now.

Clear the cache of your browser and open https://t.co/EPTYbrucux#WhatsApp #Web #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 15, 2019