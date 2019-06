Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na terceira semana de junho

Entramos na terceira semana de junho com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

É hora de terminar com o seu passado e especialmente com aqueles amores que o fizeram sofrer e tiraram sua energia positiva. Você é um grande ser humano e não tem limites quando deseja realizar algo.

Você deve colocar cada pessoa em seu lugar e não se envolver em nenhum tipo de fofoca. Os arianos solteiros conhecerão o amor do signo de Leão ou Capricórnio, que será muito compatível.

Em questões de saúde cuide melhor dos nervos ou o coração e sempre faça seus exames. Seus números mágicos serão 10, 24 e 99. É preciso ser mais discreto com suas conquistas para não despertar inveja ou más energias.

Touro

A sua grandeza como pessoa não terá limites e você poderá realizar qualquer tarefa que tenha em mente, apenas tente ser discreto. Você deve continuar com seus estudos.

Em assuntos familiares, lembre-se de que você é um pilar muito importante e que isso indica que terá que ajudar os outros a sair de problemas.

Um amor do passado o procura para saber se podem estar juntos novamente; lembre-se que todos nós cometemos erros e se fazemos por merecer devemos ter outra chance.

O taurino solteiro receberá um novo amor do signo de Virgem. Não seja tão teimoso se você não conseguir que está tentando fazer, especialmente nos negócios ou trabalho; se concentre em um novo projeto. Seus números da sorte são 14, 55 e 70.

Gêmeos

Você deve tomar cuidado com as decisões que toma. É preciso pensar duas vezes sobre tudo o que vai fazer em sua vida pessoal e profissional.

Os geminianos solteiros conhecerão um novo amor pelo signo de Áries ou Libra. Você inicia um processo de compra. Cuidado com traições no trabalho e tente ser discreto para não entrar em problemas de outras pessoas.

Seus números da sorte são 21, 30 e 99. Um problema legal virá à sua vida, mas não se preocupe, tudo será resolvido a seu favor.

A proposta para um novo emprego ou o fechamento de um contrato pode chegar, apenas tente analisar muito bem no que você assina. Esta semana você receberá vários presentes que não esperava. Você pode se envolver em um projeto artístico que vai emocioná-lo.

Câncer

Você terá algumas dificuldades em relação ao trabalho ou à escola, por isso recomendo que se mantenha calmo e tenha muito cuidado com tudo o que disser. Você vai crescer mais no seu lado econômico e será capaz de comprar algo que deseja há tempos.

Seus números da sorte são 21, 28 e 70 e dinheiro extra pode chegar. Se você estiver comprometido, irá formalizar o relacionamento de alguma forma. Os solteiros conhecem alguém do signo de Escorpião ou Aquário.

Também é hora de curar seu coração reconhecendo que estava errado e oferecendo um pedido de desculpas àquele que a merece. Este é o momento de resolver tudo o que você tem pendente. Evite ser tão confiante e não fale muito sobre sua vida pessoal.

Leão

Você está no momento ideal para mudar de emprego ou iniciar o projeto que tem em mente há algum tempo. Um amor muito sincero do signo de Sagitário ou Capricórnio entra em sua vida, você só tem que estar muito aberto ao sentimento.

Você ganha dinheiro extra. Seus números da sorte são 02, 30 e 77. Evite ser ostensivo e tente levar uma vida mais modesta. Um membro da família o procura para pedir um favor. Você envia algo para o conserto.

Não brigue no trabalho! Lembre-se de que você é o líder, mas isso não significa que está sempre certo, então tente mediar bem todas as situações que surgem.

É preciso gerenciar melhor seus recursos para que você continue crescendo e alcançando o sucesso e abundância.

Virgem

Sua energia positiva crescerá. Se conecte consigo mesmo e com seu lado espiritual para perguntar o que precisa fazer.

Você deve tentar se aproximar mais da sua família ou do seu parceiro. Não negligencie os laços de amor, pois depois você pode se arrepender.

Não deixe de aprender coisas novas! Isso ajudará você a ser melhor no futuro. Seus números da sorte são 03, 44 e 57. Alguém do signo de Áries vai te ajudar muito em uma questão de trabalho ou negócio.

Deixe todas aquelas pessoas que só o procuram por interesse e não são sinceras. Alguém o procura pedindo apoio ou colaboração em um projeto.

Libra

É hora de amadurecer como pessoa e deixar de lado o que o magoa tanto, especialmente em questões de vícios. É hora de deixar para trás o pior de você e começar uma transformação positiva.

Os solteiros terão um novo amor de Gêmeos ou Peixes, que será muito compatível. Você terá reuniões de última hora para mudar de posição. Alguém o convida a viajar.

Nos amor, você escolherá entre duas pessoas. Lembre-se de que não é bom dividir seus sentimentos, já que alguém pode se machucar. Seus números da sorte são 24, 50 e 91. Você terá toda a sorte. Em negócios próprios, você será muito bem sucedido.

Escorpião

Você vai se sentir um pouco sobrecarregado pela carga de trabalho e pressões que enfrenta, mas poderá superar qualquer situação que surja em seu caminho. Lembre-se que seu signo sempre quer fazer tudo ao mesmo tempo, por isso você precisa relaxar e se organizar melhor.

Evite emprestar dinheiro esta semana. Tenha cuidado com dores de cabeça ou pescoço. Você é muito intenso em questões de negócios, o que faz o faz sempre ter sucesso.

Cuide mais da sua saúde e alimentação. Seus números da sorte são 30, 71 e 99. Tente se vestir com cores fortes para ter mais força espiritual. Solteiros conhecem um novo amor.

Sagitário

Você pode fazer qualquer mudança positiva em sua vida e contar com a força espiritual que estará do seu lado. Esta semana haverá muitas mudanças ou problemas de trabalho, por isso você deve dar 100% de si em tudo que fizer.

Você é carismático e gentil com as pessoas, mas isso gera muita inveja ao seu redor, é por isso que é preciso se proteger e nunca confiar em ninguém. Você recebe dinheiro extra ou um pagamento atrasado.

É preciso começar um negócio que tem em mente e não temer o sucesso. Você resolve uma questão legal a seu favor. Tenha cuidado com as traições e não seja tão confiante com as pessoas que você acabou de conhecer. Seus números da sorte são 31, 56 e 90.

Capricórnio

É preciso aproveitar esse momento de boa sorte que você passará para enfrentar os problemas que surgem. Lembre-se que nesta vida há altos e baixos, mas o mais importante é saber como lidar com as dificuldades.

É hora de mudar sua atitude e deixar de lado o temperamento forte que você tem. Um amor sincero se afasta da sua vida, tenta reconquistá-lo. Tenha cuidado com problemas renais ou infecções sexualmente transmissíveis.

Tente fazer mais exercício, pois isso irá ajudá-lo a ser melhor em tudo. Os capricornianos solteiros conhecerão o amor do signo de Áries ou Virgem, que será muito compatível. Você terá sorte com os números 07, 14 e 30. Uma mudança de emprego pode estar por vir.

Aquário

Aproveite a oportunidade para estar mais conectado com seu lado espiritual e se sobre o que você precisa tanto. É hora de economizar para o seu futuro.

Você receberá um reconhecimento no trabalho que o fará se sentir melhor. Tente manter aquele sorriso que cativa os outros e verá como todas as portas do sucesso serão abertas para você.

Tenha cuidado com os problemas no relacionamento e evite ser tão ciumento ou intenso em sua vida amorosa. Você prepara uma festa para um membro da família. Continue com boa alimentação, pois seu ponto fraco é o intestino ou o estômago.

Você vai ter sorte com os números 08, 61 e 77. Não guarde rancor contra as pessoas e especialmente parentes; é hora de se renovar em tudo.

Peixes

É hora de desafiar a si mesmo em questões de trabalho, só então você alcançará o nível que quer. Você vai pensar em formalizar seu relacionamento ou conviver mais com seu parceiro. Os solteiros encontrarão alguém de Câncer ou Libra que será muito compatível.

Tente não confiar muito nos seus colegas de trabalho, um deles quer traí-lo. Você envia algo para o conserto. Um evento muito importante pode chegar. Seus números da sorte são 07, 09 e 55.

Você terá muita sorte em tudo relacionado a projetos de negócios. Por isso, tente se vestir com cores claras para multiplicar sua energia positiva. Em casos de cirurgias, tudo correrá bem, apenas tome cuidado para se recuperar bem e em breve.