Os signos do zodíaco que precisam ter cuidado com a intuição

Esta semana, alguns signos do zodíaco podem adentrar ainda mais fundo em seus pensamentos, o que pode causar um aumento significante da sua intuição. No entanto, esta também é uma fase que deve ser levada com precaução especialmente na hora de tomar decisões.

Confira se você está na lista:

Áries

O despertar emocional que atinge seu signo pode ajudá-lo a enxergar tudo com mais senso de realidade. Sua intuição pode aflorar, mas é preciso tratá-la com mais cautela do que nunca. Este é um momento de coragem e esperança, cujas atitudes devem ser muito bem refletidas antes de serem concretizadas.

Sagitário

Você está mais sensível emocionalmente e imerso em seu lado mais íntimo. Neste momento, sua intuição pode aflorar, mas não deve ser colocada como uma verdade absoluta. Lembre-se de levar as coisas menos para o lado pessoal, restaure sua confiança em si mesmo e dê atenção à sua vida amorosa a fim de compreendê-la sem se maltratar ou vitimizar.

Peixes

Transformações, criatividade e sua intuição começam a ser impulsionadas esta semana. Infelizmente, problemas no relacionamento podem surgir e a desconfiança quanto a um ato de traição – envolvendo triângulos amorosos, ou não – pode preocupá-lo. Tente sair dos seus pensamentos negativos ou paranoias e ir a fundo apenas com situações concretas. Lembre-se que este é o melhor momento para se curar!