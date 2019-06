5 hábitos noturnos que você deve evitar caso esteja fazendo dieta para emagrecer

Existem alguns hábitos noturnos que estão contribuindo para que você ganhe peso mais rapidamente. Mesmo que estes rituais pareçam inofensivos e comum, você pode estar sendo prejudicado por eles.

De acordo com o sítio Nueva Mujer, estes são os 5 hábitos que você deve evitar para ter uma noite de sono mais calma e não sabotar a perda de peso durante a noite.

Ler na cama

Não estamos desencorajando este hábito, no entanto, tenha cuidado com a iluminação. Prefira um livro tradicional em vez dos leitores eletrônico, celulares o tablets. Estes aparelhos emitem luzes do espectro azul e inibem a produção de melatonina, o hormônio do sono.

Jantar muito tarde

O metabolismo fica mais lento durante a noite, por isso comer alimentos muito pesados e muito tarde, é um problema para dormir mais tranquilo. Além disso, você armazenará muito mais gordura durante a noite.

Dormir muito abrigado

Já foi comprovado pela ciência que dormir com muita roupa impede que você queime calorias durante a noite. Pesquisadores alemães descobriram que as pessoas que dormiram uma semana a uma temperatura de 16°C perderam peso e incrementaram a queima de calorias, isso se comparadas a pessoas que dormiram a 24°C.

Revisar as redes sociais

Ver comidas virtuais como as que pode conseguir nas redes aumenta os hormônios da fome. O hormônio da fome também responde a estímulos visuais, portanto, tome cuidado com os vídeos de comidas.

Não tomar banho

Tomar banho antes de dormir ajuda a perder peso. Tomar uma ducha quente e esfriar o corpo ao seca-lo permite dormir mais rápido e ter um sono mais profundo, o que permite o bom funcionamento do metabolismo.

FONTE: NUEVA MUJER