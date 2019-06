Look poderoso! Confira 5 tranças estilosas para arrasar na festa junina

Já foi dada a largada para a temporada de festas juninas. E quem não quer curtir esta época do ano, não é mesmo? Marcada pelas comidas típicas, brincadeiras, música e dança, a festança também remete a um visual único, com combinações de jeans e xadrez.

E, claro, não poderíamos deixar de fora os penteados tradicionais da época. As tranças, por exemplo, são as queridinhas para arrasar durante as festividades de junho, além de darem um toque especial ao look. Com diferentes modelos e estilos, são consideradas versáteis e uma excelente pedida para fugir do tradicional ‘maria-chiquinha’.

Então, se você procura dicas de penteados ideais para o arraial, veio ao lugar certo. Confira quais são as tendências deste ano, segundo o hairstylist da Taiff ProArt, Douglas Moura.

Boxeadora

Ideal para quem busca o estilo moderninho, esse penteado traz mais volume aos fios. “Divida o cabelo ao meio e pegue 3 mechas. Para montar a trança, basta começá-la por baixo para deixá-la bem definida”, indica o profissional.

Trança Embutida

Para quem é adepta aos penteados românticos, a trança embutida é uma excelente opção. “Recomendo a divisão dos fios de maneira lateral, no topo da cabeça. Vá trançando por baixo das mechas da nuca para escondê-la e trazer mais charme à produção”, sugere Douglas.

Trança Lateral

Ótima dica para quem deseja a estilização mais elegante. “Basta fazer a divisão lateral e alimentar a trança por cima. No final, jogamos a trança por baixo do cabelo, que está solto, disfarçando assim o final do trançado”, explica o hairstylist.

Trança de Corda

Chamado de Trança de Dois ou de Corda, é recomendada para quem busca mais praticidade para curtir a festa à vontade. “Divida os fios em mechas e vá torcendo. Dê sequência até o final do comprimento das madeixas. Quanto mais torcido, melhor, já que proporcionará naturalidade ao resultado final”, explica o expert.

Trança Exposta

O estilo "bagunçadinho" é tendência e causa o efeito casual/chic. “Comece a trança normalmente e quando estiver na metade, puxe os gominhos, deixando a mecha solta. Finalize o look com um fixador de penteado”, finaliza Douglas.