O signo que não demonstra, mas é um dos mais infiéis do zodíaco

Existem vários traços da nossa personalidade que nos definem e a astrologia também tem sua parcela de culpa em muitos deles, especialmente naqueles que são difíceis de mudar e que podem nos levar a tomar algumas decisões erradas – como a infidelidade, por exemplo.

Você sabe qual é o signo que, apesar de não demonstrar, é um dos mais infiéis do zodíaco?

Reprodução / Tenor

Infelizmente, estamos falando do Capricórnio! Isso acontece porque essas pessoas tem mais probabilidade de tomar decisões pensando somente em si, ou seja, elas possuem uma natureza egoísta.

É importante lembrar que o capricorniano odeia se sentir vulnerável, porque seu pessimismo – que já não é nada pequeno – aumenta ainda mais. Dessa forma, quando enfrentam relacionamentos infelizes e que já estão em crise durante algum tempo, eles começam a se sentir dependentes e com medo.

Para escapar desses sentimentos e retomar o controle das suas vidas, muitos deles caem na errônea ideia de que uma traição os fará se sentirem melhores. Eles podem tanto ter um caso de só uma noite como chegar a se conectar emocionalmente com outros parceiros.

Reprodução / Giphy

Essa falta de controle com as próprias emoções e a barreira emocional que costumam usar quando sentem que podem ser feridos são muito propícias para que o capricorniano se afaste aos poucos da pessoa com quem tem um relacionamento e comece a se sentir “solteiro” antes mesmo de fazê-lo.

Diferente de alguns outros signos, o capricorniano não usa a traição como uma forma de vingança, mas sim como uma saída – totalmente controversa – para seus problemas com a outra pessoa. A contradição nisso tudo é que este signo costuma ser muito leal quando ama de verdade e se importa com alguém.

Por isso, é importante que as pessoas regidas por esse signo encontrem uma solução para esse mau comportamento a partir do diálogo, expressando sentimentos, praticando a empatia e especialmente pensando muito bem antes de agir.