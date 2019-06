Gatinho que teve patas congeladas ganha próteses e já consegue subir e descer escadas

Um gatinho que teve as patas congeladas agora pode andar novamente! Ryzhik ("ruivo", em russo) foi encontrado na Sibéria, na Rússia, com os primeiros sinais de grangrena nas quatro patas. Para salvar a vida do bichano, todos os membros tiveram de ser amputados.

O ruivinho acabou adotado e foi levado por sua cuidadora para uma clínica especializada em próteses. Depois de tanto amor e cuidado – e, claro, muita tecnologia de ponta – Ryzhik ganhou membros de titânio e se tornou o primeiro no mundo a ter as quatro patas artificiais.

A operação foi um sucesso e hoje o gato consegue até subir e descer escadas, apesar de ainda estar se acostumando com a nova realidade. Veja só: