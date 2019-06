Festa junina para cachorros? Essa você não vai querer perder

O mês de junho não poderia ser mais gostoso: comidinhas típicas, festa, arraial. Só de pensar dá água na boca e vontade de ir pular fogueira, iá iá!

E a festança é tanta que os pets não podiam ficar de fora. Por isso, um shopping de São Paulo preparou um evento todo especial para os nossos amigos de quatro patas.

Neste domingo (16), os peludos poderão curtir o ArraiAU no Pet Park do Mooca Plaza Shopping, com várias atividades especiais para eles, das 14h30 às 17h, inclusive uma quadrilha, às 15h30.

E a diversão não é só para os bichinhos. Os humanos também podem aproveitar as maravilhas de uma boa festa junina no estacionamento do shopping. Vai ter comida típica, sorteios, música sertaneja, touro mecânico e muitas outras brincadeiras.

E aí, vai ficar de fora?

Serviço

Arraial

Quando? 15 (das 10h às 22h) e 16 de junho (das 14h às 20h)

Onde? Estacionamento, em frente ao Outback, no Mooca Plaza Shopping (R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Mooca, São Paulo)

ArraiAU

Quando? 16 de junho, das 14h30 às 17h (quadrilha às 15h30)

Onde? Pet Park do Mooca Plaza Shopping (R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Mooca, São Paulo)