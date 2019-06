Agência espacial libera novo registro do asteroide Bennu

A espaçonave OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana liberou nesta semana um novo registro do gigantesco asteroide Bennu.

A imagem mostra a pedra mais escura de Bennu, juntamente com uma cratera, ambas localizadas perto do equador do asteroide.

O arquivo foi tirada pela câmera PolyCam em 11 de abril, a uma distância de 3 milhas (4,9 km). O campo de visão é de 225 pés (68,6 m), de acordo com a NASA.

A imagem foi obtida durante o Flyby 6A da fase de Levantamento Detalhado da Missão. Confira a foto completa:

Aproximação impressionante

A sonda da NASA também realizou nesta semana uma aproximação impressionante do gigantesco asteroide. O exercício começou a nova fase da missão, conhecida como Orbital B, e colocou a espaçonave em órbita a 680 metros acima da superfície.

O recorde anterior – também estabelecido pela sonda OSIRIS-REx – estava a aproximadamente a 1,3 km acima da superfície do objeto espacial.

O equipamento está em uma jornada de sete anos para estudar o asteroide Bennu e devolver uma amostra de sua superfície para a Terra.

