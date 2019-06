Suco detox verde com colágeno: receita é turbinada para evitar as rugas e garantir a saúde da pele

Os ingredientes frescos deste suco verde detox ajudam a liberar algumas toxinas presentes no fígado e nos rins. O aipo e as outras folhas fornecem minerais que auxiliam na saúde muscular e dão energia.

Pesquisas científicas já mostraram que essa planta tem propriedades vasodilatadoras. Esta auxilia pessoas que praticam atividade física, pois oxigena melhor os tecidos musculares.

Ainda por cima, o suco é turbinado com colágeno. A substância é o que dá elasticidade e forca à pele, essencial para as pessoas preocupadas com as rugas.

Confira a receita do Suco verde detox com colágeno

Ingredientes

Meio maço de aipo cortado

Uma xícara de salsinha

Uma xícara de menta

2 a 3 limões descascados e cortados

Dois pepinos cortados

Uma medida de colágeno em pó

Preparação: adicione o aipo, a salsinha, a menta o pepino e o limão no juicer ou liquidificador e colete o líquido. Adicione o colágeno e bata novamente por 30 segundos. Esta receita serve duas pessoas. Beba gelado.

Informação nutricional (por copo)