Tecnologia: Samsung Pay anuncia parceria com Cartão Carrefour

A Samsung Pay, serviço de pagamentos móveis da empresa sul-coreana, revelou que conta com um novo parceiro em seu portfólio no Brasil: o Carrefour Soluções Financeiras.

A novidade já está disponível para os clientes que possuem o Cartão Carrefour com a bandeira Mastercard. Os pagamentos com o Samsung Pay podem ser feitos nas lojas da empresa e também em diversos estabelecimentos comerciais, aplicativos e lojas online habilitados.

Divulgação

Com o Samsung Pay habilitado para o cartão, os consumidores poderão autorizar suas compras utilizando os smartphones e smartwatches elegíveis sem a necessidade de utilizar seu cartão físico, sendo necessário apenas validar a transação por meio de senha (PIN) ou impressão digital.

Aparelhos compatíveis

O serviço está disponível para todos os consumidores brasileiros que possuam um dos smartphones compatíveis com o serviço:

Galaxy Note9, Galaxy S10, S10+, S10e, Galaxy S9, Galaxy S9+;

Galaxy Note8, Galaxy S8, Galaxy S8+,Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+;

Galaxy A9, Galaxy A7, Galaxy A8, Galaxy A8+, Galaxy A5 (2016 e 2017), Galaxy A7 (2016 e 2017);

Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy J5 Pro, Galaxy J7 Pro e Galaxy A6+ (estes somente com a tecnologia NFC).

Além disso, os smartwatches Galaxy Watch Active e Galaxy Watch (ambos somente com a tecnologia NFC), Gear S3 Frontier, Gear S3 Classic e Gear Sport (este somente com a tecnologia NFC) também são compatíveis com o sistema de pagamentos em lojas físicas.

