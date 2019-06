Com quase 250 de história, Mosteiro da Luz faz festa junina pela primeira vez

O momento é histórico para o Mosteiro da Luz. Com 245 anos de existência, o convento irá realizar pela primeira vez uma festa junina. O evento ocorre nos fins de semana de junho e julho e conta com todas as atrações típicas da época.

Além de passear pelo local repleto de história, o visitante encontrará quitutes diversos preparados pelas freiras, como pamonha assada e pão do Frei Galvão. As crianças também têm diversão garantida com pula-pula, piscina de bolinhas, brincadeiras de corrida no saco, ovo na colher, entre outras — tudo supervisionado por monitores especializados.

Para aproveitar o passeio em família, vale programar uma visita ao Museu de Artes Sacras, aberto gratuitamente ao público até às 17h no sábado, e assistir à missa, que ocorre às 16h tanto aos sábados quanto aos domingos.

Festa Junina do Mosteiro da Luz

Dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de junho; 6, 7, 13, 14 de julho

Horário: das 14h às 20h

Local: Mosteiro da Luz (Avenida Tiradentes, 676 – Luz, ao lado da estação Tiradentes do Metrô)

Visitação gratuita

Acesso a portadores de necessidades especiais

Estacionamento no local: R$10

Atividades infantis a partir de R$ 1

Comidas e bebidas típicas a partir de R$ 3

Pagamento com dinheiro, cartões de crédito e débito, principais bandeiras