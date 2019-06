Os signos que devem ir com calma para não se decepcionar no amor

Durante este fim de semana, três signos do zodíaco podem ter oportunidades na vida amorosa, mas devem ter muita calma e não depositar expectativas que podem ser frustradas.

Confira se você está na lista:

Touro

Você está propenso a conquistas, mas precisa maneirar nas expectativas e não achar que alguém que acabou de conhecer é o amor da sua vida! Vá com calma para evitar um possível desapontamento se as coisas não funcionarem.

Aqueles estão iniciando um relacionamento também devem deixar fluir naturalmente as demonstrações de sentimento. Os comprometidos aproveitarão dias de grande conexão e intimidade.

Libra

Geralmente você flerta bem, mas algum deslize pode deixá-lo um pouco inseguro no romance. É preciso ir com calma e não dar tanta importância porque nem tudo o que desejamos está destinado a acontecer.

Para os comprometidos, será preciso deixar de colocar as energias somente no trabalho e passar um tempo com a pessoa que você se relaciona romanticamente. Não deixe o drama, o estresse e o trabalho atrapalhar sua vida a dois.

Virgem

Você pode se destacar mais do que está acostumado e atrair um romance. No entanto, leve tudo sem compromisso e não espere muito dos outros. Os comprometidos também não devem pressionar o parceiro a dar passos ainda mais sólidos no relacionamento.

Se estiver iniciando um amor, esteja atento para descobrir o que o outro quer antes de demonstrar muito entusiasmo. Espere ao menos uma semana antes de decidir se realmente deve investir nessa relação ou não.