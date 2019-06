Alerta de Descoberta! Novos planetas foram identificados por cientistas da NASA

Novos planetas foram identificados recentemente por cientistas da Agência Espacial Americana (NASA). Em comunicado, a instituição revelou que já são mais de 4 mil planetas descobertos oficialmente, já com as explorações atuais.

E essa conquista abrange uma gama de mundos estranhos: planetas rochosos na faixa de tamanho da Terra, "super-terras" que são maiores que a Terra, mas menores que Neptuno e enormes gigantes gasosos 14 vezes mais pesados que Júpiter”, revelou.

📣Discovery Alert!📣 We added 31 new planets beyond our solar system this week, passing 4,000 known exoplanets in our galaxy!

https://t.co/sSalbjcLcc pic.twitter.com/tZhLjtKCR7 — NASA Planetquest (@PlanetQuest) June 13, 2019

De acordo com a NASA, um planeta quase exatamente tão grande quanto a Terra, chamado EPIC 201833600 c, está orbitando uma estrela a cerca de 840 anos-luz de distância.

Um sistema planetário inteiramente novo com pelo menos três planetas, L 98-59 b, c e d, na faixa de tamanho da Terra, a cerca de 34 anos-luz de distância, que estão entre as descobertas do telescópio TESS.

Também foi encontrado um gigante de gás robusto com o "peso", ou massa, de 14 Jupiters, chamado NSVS 14256825 b, que está a mais de 2.700 anos-luz de distância.

Junto com o TESS, os instrumentos que os astrônomos usaram para encontrar esses novos mundos incluem o telescópio espacial Kepler, recentemente desativado após nove anos no espaço.

Vinte dos novos planetas foram encontrados em dados do Kepler. Um deles foi encontrado usando vários instrumentos baseados em terra.

O Explorador Espectroscópico de Múltiplas Unidades (MUSE) no Very Large Telescope encontrou o PDS 70 c, um planeta mais de 10 vezes a massa de Júpiter, a cerca de 370 anos-luz de distância.

O espectrógrafo CARMENES na Espanha encontrou: HD 180617 b tem cerca de 12 vezes a massa da Terra e 19 anos-luz de distância; LSPM J2116 + 0234 b tem 13 vezes a massa da Terra e 55 anos-luz de distância; e Gl 49 b é cerca de três vezes a massa da Terra e 32 anos-luz de distância.

O telescópio KELT descobriu KELT 23 A b, um planeta cerca de 15 vezes maior que a Terra e cerca de 409 anos-luz de distância.

NASA

Com informações da NASA

