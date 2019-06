Símbolo de 'Jornada nas Estrelas' é encontrado pela NASA em Marte

A sonda Mars Reconnaissance Orbiter da Agência Espacial Americana (NASA) obteve recentemente uma imagem curiosa do planeta Marte.

Divulgada pela instituição nesta semana no Twitter, o arquivo mostra uma formação que parece recriar o logotipo da Frota Estelar de Star Trek.

A sonda norte-americana, lançado en agosto de 2005, tem a finalidade de procurar evidências de existência de água, no passado remoto do planeta vermelho.

E durante a importante missão espacial, o equipamento de exploração fez o registro impressionante, revelou na rede social.

Ainda de acordo com a NASA, dunas, lava e vento são responsáveis ​​pela forma curiosa. Confira a foto completa:

🖖 Dunes, lava and wind are responsible for this curious shape on Hellas Planitia, Mars. Boldly go: https://t.co/JSLObpMq2E

📸: @HiRISE pic.twitter.com/yktAFM8MOy

— NASA JPL (@NASAJPL) June 14, 2019