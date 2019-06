Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco nos próximos dias

Mais um fim de semana chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas dos próximos dias:

Áries

Fim de semana de trabalho extra, mas tente não ficar frustrado e lembre-se de que todo o esforço valerá a pena em breve e você será reconhecido. Você recebe dinheiro que não esperava e deve guardá-lo.

Cuidado com problemas de fofoca com vizinhos ou conhecidos, tente resolver os mal-entendidos antes que a situação se torne insuportável, especialmente se são as pessoas com as quais você conviverá por muito tempo.

Um amor pelo signo de Capricórnio ou Peixes irá procurá-lo, mas é preciso deixar os sentimentos surgirem por si mesmos. Seus números da sorte são 24, 56 e 70. São dias de muitas reuniões ou festas.

Touro

Sexta-feira de renovação total e mostrar; atitude positiva para atingir seus objetivos. Já não tema mudar o que deseja! Você ajuda um membro da família e o convidam para um casamento fora da cidade.

Tente moderar sua personalidade e não ficar bravo por banalidades, especialmente com seu parceiro. É necessário parar controlar tudo.

Um amor do passado quer voltar. No domingo, a sorte estará do seu lado com os números 00, 21 e 34. Você conserta algo. Lembre-se de que seu ponto fraco é a visão e a audição, portanto, sempre tente cuidar deles.

Gêmeos

Você terá dias de diversão total e receberá presentes que não esperava no seu aniversário. Alguém do passado que você não viu por muito tempo voltará à sua vida. É preciso ter cuidado com problemas de pele, então tente não ficar muito exposto ao sol.

Os solteiros ganham um novo amor do signo de Áries ou Escorpião que será muito apaixonado. Você terá sorte no dia 16 de junho com os números 12, 77 e 90.

Comece a cuidar de si e fazer exercício; a natação, por exemplo, além dos benefícios físicos atrai boa energia para o seu signo pelo contato com a energia da água. Tenha cuidado com fofocas, tente não falar sobre seus assuntos pessoais.

Câncer

Você vai falar seriamente com sua família sobre vendas ou mudanças. Essas questões são sempre difíceis, então tente usar a voz da razão para que tudo termine da melhor maneira. Você terá sorte com os números 03, 22 e 81.

Você precisa fazer mais cursos de idiomas ou se inscrever em especializações para avançar em sua vida profissional. Cuidado com picadas de insetos. Uma visita a parentes ou amigos próximos será planejada. Novos amores o cercarão neste fim de semana e eles podem ser intensos.

Leão

Você vai passar por alguns problemas em seu trabalho e deve controlar seu caráter impulsivo para não entrar em discussões desnecessárias com pessoas que você lida todos os dias. Será um fim de semana de boa sorte no amor.

Os solteiros vão encontrar pessoas muito compatíveis com seu signo. Continue cuidando da saúde com exercícios e lembre-se de que seu corpo e sua mente precisam estar saudáveis ​​para que você possa avançar na vida.

Você faz pagamentos, mas planeja começar a economizar e esta é uma boa decisão. Você faz uma mudança necessária para atrair energia positiva para sua casa. Você terá sorte com os números 19, 24 e 57.

Virgem

Sexta-feira mágica para o seu signo. Lembre-se que o seu número da sorte é 14 e é por isso que você terá a oportunidade de crescer; profissionalmente.

Não subestime seus problemas financeiros, tente elaborar um plano para acabar com suas dúvidas e começar a economizar. Você terá sorte com os números 24, 60 e 81.

Os solteiros terão uma surpresa amorosa neste fim de semana. Tenha cuidado com dores de cabeça ou pescoço, relaxe e não procure problemas onde não há. Você pensa em um amigo para abrir um negócio.

Libra

Nesta sexta-feira você terá muita energia positiva ao seu redor e deve aproveitá-las para pedir o aumento que espera tanto ou para iniciar seu próprio negócio. Você pode receber dinheiro extra por comissões ou um bônus.

Um amigo o convida para jantar. Você deve pintar ou mudar algumas coisas na sua casa para fazer com que as energias positivas fluam mais facilmente. Seus números da sorte são 32, 44 e 89.

Aqueles que não têm seu pai ao lado podem ficar nostálgicos é preciso focar em fazer coisas legais para não ficar para baixo.

Escorpião

Você terá boa sorte, por isso aproveite para realizar qualquer projeto que tenha pendente. Seus números da sorte são 32, 55 e 70. Seja discreto com sua sorte, porque você pode atrair energia negativa.

Você vai se divertir muito. No entanto, é preciso controlar seu consumo de álcool e evitar alimentos gordurosos, pois você está propenso a ter problemas de estômago.

Sagitário

Você tem muitas pressões no trabalho, lembre-se que Sagitário estava muito estressada, se eles não deixam os seus planos de como eles querem, mas você deve ser muito tranquilo, porque em breve haverá posição melhoramentos e aumentos salariais, por isso deve destacar em tudo que faz.

Seu signo é muito vaidoso, mas às vezes é negligenciado, então eu recomendo que você comece um tratamento de beleza, não se esqueça de ir com profissionais para ajudá-lo a encontrar o que melhor se adapte ao seu tipo de pele.

Seus números da sorte são 25, 66 e 90. Não procure amor naquela pessoa que não valoriza você, nesses momentos é melhor ser um tempo sem um parceiro e refletir.

Capricórnio

Nos próximos três dias você terá boas notícias ao seu redor. Você recebe um convite este sábado e se divertirá bastante. Cuide de problemas de pele e tente não tomar muito sol.

Você pensa em um ex-parceiro, mas lembre-se de que, se você tentou algo com ele uma vez e não deu certo, é melhor tentar fechar esse relacionamento e começar a conhecer pessoas mais compatíveis.

Tente continuar com o exercício ou ter uma vida mais saudável para controlar seus nervos. Você decide se renovar ou mudar. Alguns amigos estão procurando por você para convidá-lo a uma viagem este mês. Você recebe dinheiro extra. Seus números da sorte são 08, 21 e 66.

Aquário

Você terá muito trabalho e pressão, então evite se deixar levar pelos comentários ruins dos seus colegas e tenha mais consciência das informações que compartilha; lembre-se de que eles podem usar isso contra você. Fique calmo e não responda à agressão.

Você recebe uma proposta para sair neste fim de semana em uma viagem ou ficar em companhia da família. Um bem será vendido ou renovado. Um amor do passado o procura; tente esquecer esse problema e encontre pessoas mais compatíveis com você.

Uma dívida do passado pode render dinheiro extra para você. Seus números são 09, 17 e 23.

Peixes

Dias que o preparam para muita sorte em tudo relacionado a questões trabalhistas. Você dará apoio à sua família e isso o transforma em um dos pilares mais fortes. Você sai em festas no sábado com um amigo.

Você reorganiza ou compra coisas novas para a sua casa. Cuidado com problemas de ouvido ou infecções na garganta. Não tema ir ao médico. Você saberá de uma gravidez em sua família que lhe dará muita alegria. Seus números da sorte são 06, 21 e 33.

Será um fim de semana de muita convivência com amigos e familiares, então tente arranjar tempo para todos.