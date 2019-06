Feng Shui indica cristais e pedras para a área da família no seu lar

O Guá da Família é o local dos laços de família desde os mais próximos até os ancestrais. A origem da família e a energia das heranças são as nossas bases (nossas raízes) e garantem força nas fases difíceis da vida. Nesse local aprendemos com a sabedoria dos antepassados a nos libertarmos de conceitos ultrapassados e sentimento de culpa.

Para ativá-lo, identifique onde fica esse canto em seu lar, aplicando o Baguá na planta baixa do imóvel, e decore-o com objetos relacionados às cores, formas e elementos a seguir.

Cores: Verde

Verde Formas: Retangular

Retangular Elemento: Madeira

Cristais indicados

Quartzo Verde

O Quartzo Verde oferece conforto ao coração, ajuda a neutralizar as emoções excessivas produzindo um sentido de equilíbrio e bem-estar ao corpo físico. Tem uma carga dinâmica elevada que dissolve pensamentos doentios, além dos sentimentos e problemas físicos a eles relacionados. Usado nos períodos de agitação, ajuda a manter o equilíbrio interior, harmoniza e acalma. Trabalha as emoções reprimidas.

Turmalina Melancia

Relacionado diretamente ao Amor e Cura Emocional, essa turmalina ajuda com as mágoas e feridas emocionais Este cristal ajuda a solucionar questões e relações familiares problemáticas usando da empatia e Amor Incondicional.

Amazonita

Ajuda a lidar com as cobranças do dia a dia, que acarretam em sobrecargas emocionais e mentais. Principalmente na área da Família, onde aprendemos que temos obrigações, lugares marcados, posições pré-determinadas e limites. Existem ainda as cargas e vínculos ancestrais ligados à família, a educação que recebemos, a cultura, a sociedade e o que projetamos para o futuro. Todas as “obrigações” que acabam nos moldando e limitando.

Limpeza dos Cristais

A limpeza tanto física quanto energética é muito importante. Sempre que comprar um cristal em uma loja faça uma limpeza. É importante repetir o processo de limpeza e energização dos cristais e pedras de tempos em tempos. Você pode escolher uma vez por mês, uma vez a cada três meses ou seguir sua intuição e fazer a limpeza quando achar e sentir necessário.

Caso não queira repetir sempre todo o processo de limpeza, tenha um bastão de selenita entre as pedras ou um pedaço de selenita gipsita bruta para que possa colocar o cristal sobre a mesma durante algumas horas. Aprenda a limpar e energizar seus cristais e pedras.

Co-autoria: Simone Kobayashi

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

